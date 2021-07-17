باكو، 17 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 17 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في كازاخستان . أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير أغالار بعد الرحيم أتاموغلانوف لمنصب سفير أذربيجان لدى جمهورية كازاخستان .

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يعين سفيرا جديدا في كازاخستان

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