الرئيس علييف يعفي سفير البلد في بيلاروس ومؤسسات رابطة الدول المستقلة

باكو، 17 يوليو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 17 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في بيلاروس ومؤسسات رابطة الدول المستقلة.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير لطيف سيف الدين قنديلوف عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية بيلاروس وفي الوقت ذاته المندوب المفوض لدى مؤسسات رابطة الدول المستقلة.