باكو، 17 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 17 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في باكستان. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير خزر نادر فرهادوف لمنصب سفير أذربيجان لدى جمهورية جمهورية باكستان الإسلامية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في باكستان

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