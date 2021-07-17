إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للنفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان خلال العام الجاري

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم النفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن حجم هذه الصادرات بلغ 6 ملايين و593.7 ألف طن. أما قيمة هذه الصادرات فبلغ مليارين و756.8 مليون دولار أمريكي.

تم تصدير 845.5 ألف طن بقيمة 346.1 مليون دولار إلى الهند خلال الربع الأول و865.9 ألف طن بقيمة 338.9 مليون دولار إلى إسبانيا و707.7 ألف طن بقيمة 322.9 مليون دولار إلى إسرائيل و568.4 ألف طن بقيمة 254.8 مليون دولار إلى البرتغال و480.8 ألف طن بقيمة 173.2 مليون دولار الى أوكرانيا و277.5 ألف طن بقيمة 102.5 مليون دولار الى الصين و270.5 ألف طن بقيمة 124.6 مليون دولار الى بريطانيا و270.6 ألف طن بقيمة 118.8 مليون دولار إلى بيلاروسيا و543.5 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط بقيمة 228 مليون دولار الى كرواتيا.