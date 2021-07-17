حجم الغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم إعلان حجم الغاز الطبيعي الذي صدرته أذربيجان إلى أوروبا في الفترة ما بين يناير ويونيو من العام الجاري.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير مليار و626 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 362.9 مليون دولار من بلادنا إلى إيطاليا و266.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 69.1 ألف دولار الى اليونان و119.5 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 16.7 مليون دولار من بلادنا إلى بلغاريا خلال 6 أشهر من العام الجاري.

كما تم تصدير 6 مليارات و292.8 مليون متر مكعب من الغاز بقيمة 880.7 مليون دولار إلى تركيا ومليار و989.9 مليون متر مكعب بقيمة 252.8 مليون دولار إلى جورجيا و84 مليون متر مكعب بقيمة 3.1 مليون دولار إلى إيران.

يذكر أنه تم تصدير ما مجموعه 10 مليارات و378.9 مليون متر مكعب من الغاز من الدولة خلال فترة التقرير وبلغت قيمتها مليار و585.6 مليون دولار.

تستورد تركيا وجورجيا الغاز الطبيعي الأذربيجاني عبر خط أنابيب جنوب القوقاز (باكو - تبليسي - أرضروم) وتاناب. تم تشغيل خط أنابيب جنوب القوقاز في أواخر عام 2006. بدأت إمدادات الغاز الأولى إلى تركيا عبر خط أنابيب الغاز "تاناب" الذي تم تشغيله في أسكي شهير في 12 يونيو 2018 ، في 30 يونيو 2018. تنقل تاناب 6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى تركيا.

في 12 يونيو 2018، تم تشغيل خط أنابيب الغاز تاناب في مدينة أسكي شهر التركية. في 30 نوفمبر من العام الماضي، أقيم حفل افتتاح جزء خط أنابيب "تاناب" الذي يرتبط بأوروبا في مدينة إبسالا لولاية أدرنة التركية. سيوفر مشروع تاناب الذي هو جزء رئيسي من ممر الغاز الجنوبي وسيضل الغاز من حقل شاه دنيز -2 للغاز في القطاع الأذربيجاني من بحر قزوين إلى المستهلكين الأوروبيين. ينضم مشروع "تاناب" الذي يزود تركيا وأوروبا بالغاز الأذربيجاني إلى خط أنابيب جنوب القوقاز في ملتقي الحدود التركية الجورجية وخط أنابيب "تاب" في ملتقي الحدود التركية اليونانية. يبلغ طول جزء أسكي شهر من من تاناب على الحدود الجورجية التركية 1350 كم، ويبلغ طول الخط على الحدود بين مدينة أسكي شهر التركية واليونان 480 كم. قام مشروع "تاناب" الذي يطلق عليه اسم طريق الحرير للطريق بنقل أكثر من 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى تركيا حتى الآن.