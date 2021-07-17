وزير الدفاع يبحث مع سفير إيطاليا الجديد التعاون بين الجيشين وضمن برامج الناتو

باكو، 18 يوليو، أذرتاج

استقبل وزير الدفاع ذاكر حسنوف سفير إيطاليا الجديد في البلد كلاوديو تاففوري.

قالت الوزارة في بيان إن الوزير هنأ السفير بمناسبة شروعه في عمله الدبلوماسي في البلد متمنيا له نجاحا في فعالياته الرامية إلى توسيع التعاون العسكري بين أذربيجان وإيطاليا.

وتطرق الوزير حسنوف إلى الأوضاع في الأراضي المحررة من الاحتلال وكذلك في الحدود الدولية بين أذربيجان وأرمينيا مستلفتا إلى وقوع المسؤولية عن تفاقم حدة التوتر في الآونة الأخيرة على عاتق أرمينيا.

اعرب السفير تاففوري عن امتنانه من شروعه في عمله الدبلوماسي بصفته سفيرا في البلد قائلا إنه لن يبخل من جهد إلا وسيبذله من اجل تنمية العلاقات الأذربيجانية الإيطالية خاصة تطوير التعاون في المجال العسكري.

وبحث الطرفان في اللقاء الأوضاع الحالية للتعاون العسكري بين جيشي البلدين وكذلك ضمن برنامج الناتو وآفاق تطويره مع تبادل وجهات نظر حول مسائل الأمن الإقليمي.