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    اقتصاد


    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٣]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم إنتاج اللحم إلى 268.5 ألف طن بزيادة 3.1 في المائة وإنتاج اللبن إلى مليون و75.3 ألف طن بنمو 1.8 في المائة والبيض إلى 951.3 مليون بيضة بزيادة 4 في المائة والصوف إلى 14.6 ألف طن بارتفاع 0.1 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية انه أنتجت البلاد 491.3 طن من دودة القز.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع إنتاج اللحم في البلد
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