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    تطهير مساحة 143 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٧]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 12 – 17 يوليو 54 لغما مضادا للمشاة و15 لغما مضادا للدبابات و108 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 143 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ : تطهير مساحة 143 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي
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