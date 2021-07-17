الرئيس إلهام علييف يهنئ شعب أذربيجان بمناسبة عيد الأضحى

باكو، 17 يوليو، أذرتاج

هنأ رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شعب أذربيجان وأبناء الجلدة المقيمين خارج حدود البلد بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يرمز إلى وحدة المسلمين وتضامنهم وأخوتهم عبر العالم.

أفادت أذرتاج أن التهنئة يؤكد على أن المسلمين يبدون استعدادهم لأية تضحية في سبيل الحق والآمال النبيلة في عيد الأضحى الذي يناشد الناس إلى الإنسانية والرحمة والوحدة وشعورهم بسرور القربة من الخالق عز وجل.

وجاء في التهنئة أن "الحضارة الإسلامية التي تشكل مرحلة مهيبة للثقافة العالمية قد لعبت دورا استثنائيا في تشكل رؤية الشعب الأذربيجاني وتنميته القومية الثقافية في ظل إعلاء العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية المعنوية السلامية المتقدمة دائما في أذربيجان. كما أهدت أذربيجان بوجهها احدى مراكز العالم الإسلامي التاريخية الثقافية تحف منقطعة النظير الثقافة العالمية وتطوير فكرتها العلمية الفلسفية.

أخواتي وإخوتي الأعزاء،

نحيي في مثل أيام العيد هذه المباركة الذكرى المنورة لأولادنا الباسلين الذين ضحوا بأرواحهم من اجل استقلال الوطن وسلامة أراضيه إحياء لن يطويه النسيان بما يوافق أخلاق الشعب الأذربيجاني الذي لم ينس ذكرى شهدائه ولن ينسى ويجل أسماءهم وعائلاتهم وقدامى المحاربين وأسرهم مشمول عليهم برعاية الدولة الشاملة.

وإنني على يقين من أن الأضاحي المذبوحة بالصلوات والدعوات من اجل رفاهية البلد وازدهاره وسرور النصر الناجم عن تحرير أراضينا من الاحتلال ومشاعر الشكر والمنة لله تعالى تزيد من روح التضامن القومي المعنوي في المجتمع الأذربيجاني ويتحول إلى رمز أعمال الحسنات وشعور الرحمة والشفقة.

سائلا قبول الدعوات والنوايا من جانب الله عز وجل أتمنى لكم جميعا مرة أخرى السعادة والأمن والأمان لعائلاتكم والرزق والبركة لموائدكم.

عيد الأضحى مبارك!"