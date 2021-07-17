أذربيجان: تسجيل 213 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 88 مصابا

باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت إصابة 213 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 88 مصابا هذا المرض وتوفي مصاب بالفيروس في 17 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 338 ألف و183 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 331 ألف و200 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4991 مريض منهم ويستمر علاج 1992 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و905 ألف و500 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 10 آلاف و817 فحص طبي.