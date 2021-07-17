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    أذربيجان: تطعيم 40 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 17 يوليو

    ١٧.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 17 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 39 الفا و986 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 17 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 17 ألفا و430 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و22 ألفا و556 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و323 ألف و487 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و566 ألف و320 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و757 ألف و167 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 40 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 17 يوليو
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