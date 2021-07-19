الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

باكو، 19 يوليو (أذرتاج)

رفع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442.

كما توجه الأمين العام إلى حكومة المملكة العربية السعودية، دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، رئيسة القمة الإسلامية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بالتهاني والتبريكات، مشيدا بحرص المملكة العربية السعودية، على تنظيم شعيرة الحج لهذا الموسم وفق الاحترازات الصحية، بحيث تشمل عددا محدودا من قاصدي البيت الحرام والمشاعر المقدسة، وبما يكفل إقامة النسك على نحو آمن، ويضمن سلامة الجميع من خطر تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكد الأمين العام مجددا تقديره وتثمينه، للعناية الكبيرة والدائمة التي توليها المملكة العربية السعودية للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وبذل الخدمات اللازمة لهم.

وشدد العثيمين على أن قيادة المملكة العربية السعودية ومنذ أن منحها الله شرف خدمة الحرمين الشريفين، اتبعت نهجا تمثل في تقديم الأولوية لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم. كما نوه بالمشاريع والتوسيعات العملاقة للمشاعر المقدسة، والقدرات الكبيرة التي تسخرها المملكة العربية السعودية لتنظيم الحج في أشد الظروف.

وابتهل الأمين العام إلى المولى عزّ وجل، بأن يتقبل من ضيوف الرحمن، حجّاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يتموا الفريضة براحة وطمأنينة، وقد غفر الله لهم ذنوبهم، كما حثهم على التزام التعليمات واتخاذ التدابير اللازمة والتباعد من أجل الحفاظ على صحتهم ودرء الخطر عنهم.