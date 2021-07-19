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    أذربيجان: تطعيم 483 جرعة من لقاح كورونا خلال 19 يوليو

    ١٩.٠٧.٢٠٢١ [٢٠:٤٠]

    باكو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 483 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 19 يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 181 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و302 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 4 ملايين و357 ألف و839 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و581 ألف تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و776 ألف و839 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 483 جرعة من لقاح كورونا خلال 19 يوليو
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