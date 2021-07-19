أذربيجان: تسجيل 213 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 88 مصابا

باكو، 19 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت إصابة 148 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 56 مصابا هذا المرض وتوفي مصابان بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 338 ألف و586 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 331 ألف و350 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4994 مريض منهم ويستمر علاج 2242 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و920 ألف و841 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6022 فحص طبي.