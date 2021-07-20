اصابة ضابط باستهداف قوات أرمينيا مواقع قوات أذربيجان في نخجوان
AzerTAg.az
٢٠.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٥٩]
باكو، 20 يوليو، أذرتاج
استهدفت قوات أرمينيا منطقة حيدر أباد السكنية في محافظة سدرك التابعة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي من مواقعها المرابطة قرب قرية أراز دايان لمحافظة ويدي الأرمينية ليلة 20 يوليو باستخدام الاسلحة مختلفة العيار.
قالت وزارة الدفاع في بيان إن الحادث ادى الى اصابة الملازم اول رامال بن بهلول بدلي في رجله ونقل الى مستشفى بعد الاسعاف.
وتم إسكات نقاط نيران قوات أرمينيا بطلقات جوابية.
وتسيطر قوات أذربيجان حاليا على ظروف العملية.
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