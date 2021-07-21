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    شوشا المحررة تحتفل بعيد الاضحى – صور

    ٢١.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:٣٩]

    شوشا المحررة ، 20 يوليو، أذرتاج

    نظمت فعاليات مهيبة بمناسبة عيد الاضحى المبارك بمشاركة جنود جيش أذربيجان في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن المشاركين أحيوا اولا ذكرى الزعيم العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف وشهداء حرب قراباغ الاولى وحرب الـ44 يوما الوطنية وعزف النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان.

    ثم ألقى قادة وحدة جيش أذربيجان المرابطة في المدينة كلمة نقلوا فيها تهاني القائد الاعلى ووزير الدفاع بمناسبة عيد الاضحى.

    وذبحت الاضاحي ونظمت مأدبة عيد الاضحى.

    واختتمت الفعاليات العيدية باستعراض افراد وحدات جيش أذربيجان في شوارع مدينة شوشا المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

     

     

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