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    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 2.4 مليون دولار

    ٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٣٣]

    كيشيناو، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 2.4 مليون دولار خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب إحصاءات مولدوفا الحكومي أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا تجاوزت مليون و709 ألف دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 673 ألف دولار.

    يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين خلال عام 2020 وصلت إلى 7.8 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 2.4 مليون دولار
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