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    رياضة


    دوري المؤتمر الأوروبي: تشوكاريتشكي – سومغايت 0-0

    ٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٠:٥‎١]

    بلغراد، 22 يوليو، أذرتاج

    تنافس نادي سومغايت الأذربيجاني مع تشوكاريتشكي الصربي في مباراة ذهاب ضمن المرحلة الثانية المؤهلة في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب تشوكاريتشكي في العاصمة الصربية بلغراد انتهت بالتعادل السلبي.

    يذكر أن مباراة الإياب بين الناديين تنظم في سومغايت 29 يوليو.

    AZERTAG.AZ :دوري المؤتمر الأوروبي: تشوكاريتشكي – سومغايت 0-0
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