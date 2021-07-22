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    زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب تركيا

    ٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٠٠]

    أنقرة، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر وسط بحر ايجه.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ان الزلزال وقع وسط الولاية في الساعة 05.20 بالتوقيت المحلي. بلغ عمق الزلزال 40.9 كم تحت سطح الأرض.

    ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة .

     

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب تركيا
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