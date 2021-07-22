أولمبياد طوكيو 2020م: مصر تتنافس مع إسبانيا والسعودية تلتقي كوت ديفوار

طوكيو، 22 يوليو، أذرتاج

تنطلق اليوم 22 يوليو منافسات كرة القدم للرجال ضمن النسخة الـ32 للألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها عاصمة اليابان طوكيو.

وتتنافس في المجموعة الأولى المكسيك مع فرنسا واليابان مع افريقيا الجنوبية لدى ملعب طوكيو الأولمبي.

وفي المجموعة الثانية تلتقي نيو زيلندا مع كوريا الجنوبية بينما تتنافس هوندوراس مع رومانيا في مباراتين تنظمان على ملعب كاشيما.

وتتنافس مصر مع إسبانيا فيما تواجه الأرجنتين مع أستراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تنظم مبارياتها لدى ملعب سابورو داوم.

كما تلتقي السعودية مع كوت ديفوار والبرازيل مع ألمانيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة وتنظم المباراتان على ملعب يوكوهاما.

أقايف مراسل أذرتاج