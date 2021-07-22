باكو، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج) اصيب 21 يوليو في الساعة 23:00 مواطني أذربيجان طاحر محمودوف وياسن مهرعلييف بجروح مختلفة بسبب انفجار لغم مضاد للمشاة في اراضي محافظة خوجالي المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوكالة الوطنية لتطهير اراضي أذربيجان من الالغام والذخائر العسكرية (أناما) أن نيابة محافظة خوجالي تجري التحقيق بشأن الحادث.

AZERTAG.AZ : إصابة عاملي شركة البناء بجروح مختلفة إثر انفجار لغم مضاد للمشاة في محافظة خوجالي

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