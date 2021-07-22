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    تصدير نحو 100 مليون طن من البترول الأذربيجاني من جيهان خلال العام الجاري

    ٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٤]

    باكو، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم نقل 99 مليونا و95 طنا و854 برميل من النفط عبر خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم تحميل النفط الخام على 4659 ناقلة وإرسالها إلى الأسواق العالمية.

    وتم تحميل ما مجموعه 3 مليارات و571 مليون و15 ألفا و467 برميل من النفط الخام من الميناء إلى 4659 ناقلة عبر المحطة البحرية في جيهان من عام 2006 حتى نهاية عام 2020.

    AZERTAG.AZ :تصدير نحو 100 مليون طن من البترول الأذربيجاني من جيهان خلال العام الجاري
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