أذربيجان: تمديد مدة الحجر الصحي الخاص الى 1 سبتمبر

باكو، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم تمديد مدة الحجر الصحي الخاص الى الساعة 06:00 في 1 سبتمبر عام 2021 في اراضي الجمهورية.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الوزراء علي أسدوف وقع هذا القرار وينص القرار على ما يلي:

توقف حركة المواصلات العامة والقطارات في ميترو انفاق باكو في يومي السبت والاثنين في كل انحاء البلد من الساعة 00:00 في 31 يوليو حتى الساعة 06:00 في 2 أغسطس ومن الساعة 00:00 في 7 أغسطس حتى الساعة 06:00 في 9 أغسطس ومن الساعة 00:00 في 14 أغسطس حتى الساعة 06:00 في 16 أغسطس ومن الساعة 00:00 في 21 أغسطس حتى الساعة 06:00 في 23 أغسطس ومن الساعة 00:00 في 23 أغسطس حتى الساعة 06:00 في 30 أغسطس.

سيدخل القرار حيز التنفيذ في 31 يوليو من عام 2021.