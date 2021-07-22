أذربيجان: تمديد مدة الحجر الصحي الخاص الى 1 سبتمبر
AzerTAg.az
٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
باكو، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تم تمديد مدة الحجر الصحي الخاص الى الساعة 06:00 في 1 سبتمبر عام 2021 في اراضي الجمهورية.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الوزراء علي أسدوف وقع هذا القرار وينص القرار على ما يلي:
توقف حركة المواصلات العامة والقطارات في ميترو انفاق باكو في يومي السبت والاثنين في كل انحاء البلد من الساعة 00:00 في 31 يوليو حتى الساعة 06:00 في 2 أغسطس ومن الساعة 00:00 في 7 أغسطس حتى الساعة 06:00 في 9 أغسطس ومن الساعة 00:00 في 14 أغسطس حتى الساعة 06:00 في 16 أغسطس ومن الساعة 00:00 في 21 أغسطس حتى الساعة 06:00 في 23 أغسطس ومن الساعة 00:00 في 23 أغسطس حتى الساعة 06:00 في 30 أغسطس.
سيدخل القرار حيز التنفيذ في 31 يوليو من عام 2021.
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