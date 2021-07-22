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    الرئيس إلهام علييف يزور مقابر الشهداء في داشكسن

    ٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٤٧]

    داشكسن، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    زار رئيس الجمهورية إلهام علييف اليوم مقابر الشهداء على هامش زيارة له لمحافظة داشكسن.

    أفادت وكالة اذرتاج ان شهداء قاراباغ الأولى والحرب الوطنية دفنوا مقابر الشهداء الذي انشئ في عام 1993.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يزور مقابر الشهداء في داشكسن
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