  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية بزيرخانا المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

    ٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٢٨]

    باكو، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية بزيرخانا المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تم احتلال القرية عام 1993 من قبل القوات المسلحة الأرمينية. وبحسب البيان الثلاثي الذي وقعه رئيس أذربيجان ورئيس روسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة حرب قاراباغ الثانية، تم تسليم محافظة كالبجر إلى أذربيجان في 25 نوفمبر من عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16269477051994650703.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية بزيرخانا المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥‎٤]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية آلتينجا لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٢١.٠٧.٢٠٢١ [٠١:٤٩]
    قوات أذربيجان في نخجوان تتعرض من جديد لطلقات نارية مكثفة من اراضي أرمينيا
    ٢١.٠٧.٢٠٢١ [٠٠:٣٩]
    شوشا المحررة تحتفل بعيد الاضحى – صور
    ٢٠.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٩]
    اصابة ضابط باستهداف قوات أرمينيا مواقع قوات أذربيجان في نخجوان
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية بزيرخانا المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)