زيادة الصادرات من إيران إلى أذربيجان وروسيا بنسبة 14 %

طهران، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

رغم القيود التي فرضها جائحة فيروس كورونا، ارتفع حجم الصادرات من إيران إلى أذربيجان وروسيا بنسبة 14 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن ممثل لجنة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي انه تم إرسال مليون و51 ألف طن من البضائع إلى روسيا عبر أذربيجان بقيمة 504 مليون و575 ألف دولار.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين طهران وموسكو ارتفع بعد تشغيل خط السكة الحديد بين أستارا الإيرانية وأستارا الأذربيجانية. وأدت هذه الزيادة إلى زيادة في البضائع العابرة عبر أذربيجان والتي توفر تدفقات النقد الأجنبي إلى بلدنا.

لا يزال جزء قزوين – رشت من الطريق قيد الاستخدام. وفقا لمسؤولين إيرانيين، سيتم بناء واستكمال قسم رشت - أستار في عام 2022.