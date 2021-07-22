نفطآلان، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج) قام الرئيس إلهام علييف اليوم بزيارة الى مدينة نفطآلان على هامش زيارته الى المنطقة الغربية للبلد. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الدولة زار تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور امامه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يزور مدينة نفطآلان

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