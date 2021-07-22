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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مصحة نفطآلان المركزية

    ٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٤٧]

    نفطآلان، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح مصحة نفطآلان المركزية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة احيط علما بالمصحة على هامش زيارته الى مدينة نفطآلان في 22 يوليو.

    يذكر انه بدأ بناء مصحة نفطآلان المركزية في شهر مايو من عام 2014 في موقع هدم محطة الحافلات القديمة. انتهى بناء مجمع المصحة في يناير عام 2021.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مصحة نفطآلان المركزية
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