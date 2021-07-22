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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية آلتينجا لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٧:٥‎٤]

    باكو، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية آلتينجا لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحريرها في عام 2020.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1626958903519561338.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية آلتينجا لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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