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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٦]

    باكو، 23 يوليو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 يوليو اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

     

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0176

    أورو

    EUR

    1

    2.0009

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.2542

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6763

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3268

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1155

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.269

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5475

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0228

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2188

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.3525

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6511

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4026

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0846

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1085

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0939

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1921

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4383

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0202

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4174

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2502

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4532

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1503

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0607

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.1985

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0627

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.1858

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.078

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2627

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3392

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5192

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1958

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8479

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1478

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1122

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5419

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2254

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.016

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0117

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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