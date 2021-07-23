باكو، 23 يوليو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 يوليو اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0176 أورو EUR 1 2.0009 دولار أسترالي AUD 1 1.2542 روبل بلاروس BYN 1 0.6763 ريال برازيلي BRL 1 0.3268 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1155 كرون دنماركي DKK 1 0.269 لاري جورجي GEL 1 0.5475 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2188 دولار كندا CAD 1 1.3525 دينار الكويت KWD 1 5.6511 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4026 بيسو المكسيك MXN 1 0.0846 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0939 كرون النرويج NOK 1 0.1921 زلوتي بولندا PLN 1 0.4383 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.0231 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4174 دولار سنغافورة SGD 1 1.2502 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0607 ليرة تركيا TRY 1 0.1985 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0627 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1858 كرون التشيك CZK 1 0.078 يوان الصين CNY 1 0.2627 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3392 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5192 كرون السويد SEK 1 0.1958 فرنك سويسرا CHF 1 1.8479 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1478 ليرة لبنان LBP 100 0.1122 ين اليابان JPY 100 1.5419 بيسو تشيلي CLP 100 0.2254 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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