أذربيجان: تسجيل 212 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 92 مصابا في 22 يوليو

باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

سجلت إصابة 212 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 92 مصابا هذا المرض وتوفي مصاب بالفيروس في 22 يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 339 ألف و274 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 331 ألف و629 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4999 مريض منهم ويستمر علاج 2646 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و943 ألف و568 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7 آلاف و655 فحص طبي.