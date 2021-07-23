وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي في البلاد

باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية جيهون بيراموف في 22 يوليو مع ممثل الاتحاد الأوروبي في أذربيجان السفير كيستوديس يانكوسكاس بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بيراموف أشاد بعمل السفير كيستوديس يانكوسكاس المهني والهادف والناجح خلال فترة عمله كممثل للاتحاد الأوروبي في أذربيجان وأعرب عن شكره على مساهمته في تطوير العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

وشكر السفير كيستوديس يانكوسكاس على الدعم الذي قدمه له خلال فترة عمله الدبلوماسي. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مهتم بتنمية المنطقة بسلام وصداقة. شدد يانكوسكاس على أهمية الاستفادة من الفرص الجديدة للتعاون في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات في الاتحاد الأوروبي وبما في ذلك الزيارات رفيعة المستوى إلى أذربيجان في الأشهر الأخيرة وآفاق التعاون والتحضيرات للاجتماع القادم رفيع المستوى لدول الشراكة الشرقية وغيرها من القضايا.

وتمنى الوزير جيهون بيراموف للسفير كيستوديس يانكوسكاس النجاح في مساعيه المستقبلية.