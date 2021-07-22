جورانبوي، 22 يوليو، أذرتاج زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 22 يوليو محافظة جورانبوي ضمن مسافرته إلى المنطقة الغربية. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة زار تمثال الزعيم الشعبي العام حيدر علييف في مدينة جورانبوي عاصمة المحافظة ووضع باقات من الزهور أمامه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة جورانبوي

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