الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح الطريق البري الواصل بين علي رضالي وخان قروَنْد وصافي كرد وتاب قراقويونلو في جورانبوي
AzerTAg.az
٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٢:١٢]
جورانبوي، 22 يوليو، أذرتاج
حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 22 يوليو افتتاح الطريق البري الواصل بين علي رضالي وخان قروَنْد وصافي كرد وتاب قراقويونلو في محافظة جورانبوي.
أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة أحيط علما بالاعمال المنفذة في انشاء الطريق.
وجاء فيها أن الطريق البري طوله العام 38 كم وهو ذي المواصفات التقنية الرابعة وذو مسلكين ويربط بين 8 مناطق سكنية.
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