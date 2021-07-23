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    أخبار رسمية


    الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 200 سرير في مدينة نفطالان – تقرير مصور

    ٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٢:١٧]

    نفطالان، 22 يوليو، أذرتاج

    افتتحت حضانة وروضة الأطفال بسعة 200 سرير في مدينة نفطالان 22 يوليو.

    أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في الافتتاح.

    هذه هي المؤسسة التعليمية ما قبل المدرسية الثانية في نفطالان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يفتتح حضانة وروضة الأطفال بسعة 200 سرير في مدينة نفطالان – تقرير مصور
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