دوري المؤتمر الأوروبي: سوتشي – كشلة 3-0

سوتشي، 23 يوليو، أذرتاج

خرج نادي كشلة باكو صاحب كأس أذربيجان الأخير لأول مباراة له 22 يوليو ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي الجديد.

أفادت أذرتاج أن النادي الباكوي تنافس مع نادي سوتشي الروسي في مباراة ذهاب المرحلة المؤهلة الثانية. وخسر كشلة امام صاحب الأرض بثلاثة اهداف دون رد في المباراة المنظمة على ملعب فيشت.

وسوف تنظم مباراة الإياب بين الطرفين 29 يوليو في باكو.

يذكر أن الممثل الأذربيجاني الآخر في دوري المؤتمر الأوروبي قراباغ أغدام تعادل سلبيا مع أشدود الإسرائيلي في باكو.