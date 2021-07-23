طاشكسن، 22 يوليو، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 22 يوليو مجال التكرير الإقليمي المتكامل "تشوفدار" لشركة أذر غولد على هامش زيارته لمحافظة طاشكسن.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة أحيط علما بالاعمال المنفذة في منجم الذهب "تشوفدار".

وجاء فيها أن اعمال الاستخراج في منجم الذهب تشوفدار انطلقت عام 2016م وجرت في هذا المنجم اعمال إعادة البناء والبنية التحتية العظيمة وانتجت إلى اليوم 259 اوقية من الذهب ويخطط انتاج 338 اوقية من الذهب إضافيا في السنوات القادمة.

وارتفعت اذر غولد إلى المرتبة الزعيمة في صفوف مصدري المنتجات غير النفطية في البلد نتيجة استغلال حقل تشوفدار بروحه حيث جلبت إلى اقتصاد البلد نحو 640 مليون دولار بالعملة الأجنبية من تصدير الذهب والفضة. وبلغ حجم الصادرات من الذهب والفضة إلى الحين 245 ألف اوقية من الذهب و434 ألف اوقية من الفضة.

وقيل إن الشركة نقبت عام 2017م منجمي أق يوخوش 1 وأق يوخوش 2 للذهب وعام 2018م منجم مرح للذهب. يتم إنتاج سبائك الذهب والفضة من الصخور المستخرجة. يتم إرسال السبائك المنتجة إلى سويسرا للتنقية .و بعد التكرير والتنقية تُباع السبائك الذهبية والفضية ذات النقاء 9ر999 درجة في التبادلات الدولية .

ثم عرضت العملات المعدنية ذات 5 و 10 و 20 جراما مصنوعة من الذهب والفضة الأذربيجانية والعملات المعدنية والسبائك المرسومة عليها صور مركز حيدر علييف وسجاد قراباغ ورسوم قوبوستان على الصخور ومعالم مدينة شوشا والاثار التاريخية والثقافية الخاصة بمنطقة قراباغ.

يذكر أن حقل مرح للذهب هو الثالث الذي تشرع شركة أذر غولد في استغلاله ومدة تنفيذ المشروع عامان.

ثم تابع الرئيس إلهام علييف عملية تفجير أولى للصخور في منجم مرح للذهب.

ثم ادلى رئيس الدولة بمقابلة صحفية لقناة أذربيجان.