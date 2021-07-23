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    دوري المؤتمر الأوروبي: قراباغ أغدام – أشدود 0-0

    ٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٣٢]

    باكو، 23 يوليو، أذرتاج

    تنافس قراباغ أغدام مع أشدود الإسرائيلي ضمن المرحلة المؤهلة الثانية بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري في العاصمة باكو انتهت بالتعادل السلبي.

    وطرد الحكم الاوكراني بويكو مدافع قراباغ ميدفيديف د83 بالبطاقة الحمراء.

    يذكر أن مباراة الإياب بين الطرفين تنظم بعد أسبوع.

    AZERTAG.AZ :دوري المؤتمر الأوروبي: قراباغ أغدام – أشدود 0-0
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