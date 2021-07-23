جلسة تالية للنظر في الملف الجنائي المحرر بحق 13 شخصا من أعضاء الجماعات المسلحة الأرمينية المرتكبة أعمالا إرهابية مخربة في أراضي البلد

باكو، 23 يوليو، أذرتاج

عقدت اليوم جلسة تالية للنظر في الملف الجنائي المحرر بحق أعضاء الجماعات المسلحة الأرمينية المرتكبة أعمالا إرهابية مخربة في أراضي البلد.

أفادت أذرتاج أن الجلسة المنعقدة 23 يوليو اليوم برئاسة القاضي أزاد مجيدوف تنظر في في الملف الجنائي المحرر بحق 13 متهما وهم رافيك كارابيتيان وغورغين غولايان وهراير تايفويسان وواقارشاك مالويان وساسون يرغيازاريان وأرسن واردانيان وواهاغين باهريكيان وستراك سوغومانيان وأرمن ديلانيان ومانوك مارتويان وويلس أنباردانيان وأندرانيك ميكائليان وفليكس غريغوريان.

وحضر الجلسة المنعقدة مفتوحا ونزيها أمام المجتمع ممثلون عن وسائل الاعلام الجماهيرية المحلية والاجنبية وعن المجتمع المدني.

يذكر أنه سبق أن أصدر جهاز الامن القومي والنيابة العامة بيانا مشتركا جاء فيه أن التحقيق الشامل المستكمل كشف عن إنشاء مجموعة من الأشخاص من مواطني أرمينيا عصابات مسلحة غير منصوص عليها في التشريع باتخاذهم الأسلحة النارية ومعدات لها والذخائر الحية والعتاد القتالي والمواد المفجرة وسائر المستلزمات الضرورة لصنع عبوات ناسفة بطرق غير شرعية. وعبروا حدود جمهورية أذربيجان الدولية يومي 26-27 نوفمبر عام 2020م وهم جماعات منظمة غير شرعية واتخذوا مواقع قتالية في مناطق غابوية ومحاذية لها شمال غربي قصبة هادروت لمحافظة خوجاوند كي فعلوا خلال الفترة التي استمرت الى 13 ديسمبر عام 2020م أعمال التفجير والإحراق وسائر الأعمال الإرهابية المستهدفة الى ما كان من شأنه أن يولد تهديدا شاملا يؤدي الى نتائج خطيرة عامة خاصة ارتكبوا هجمات مسلحة على المؤسسات وإدارات ومنظمات وكذلك على أشخاص منفردين من اجل خرق الأمن العام واثارة خوف في أوساط الأهالي وبغية تأثير على اتخاذ قرار من قبل السلطات الحكومية في جمهورية أذربيجان وسائر المنظمات الدولية عن طريق قتل الناس وإضرار صحتهم والحاق أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.

وحاليا استكملت الجهات ذات الصلة التحقيق الشامل بحق 14 عضوا آخر من تلك الجماعات المسلحة غير الشرعية متهما في ملف جنائي محرر في الاعمال الاجرامية الارهابية التي ارتكبوها المرفق بما نسب اليهم بالادلة الدامغة غير القابلة للدحض والطعن ومن بينهم أندرانيك ميكائليان وستراك سوغومونيان ورافيك كارابيتيان وغيرهم واحيلت الى المحكمة للنظر فيه وفقا لمواد القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان الـ1ر2ر214 والـ3ر2ر214 (الارهاب المرتكب من قبل مجموعة من الاشخاص المدبرين مسبقا او العصابة المنظمة او وحدة اجرامية او منظمة اجرامية باستخدام الاسلحة النارية وسائر المستلزمات او المواد المستخدمة بصفة سلاح) والـ 3ر228 (الحصول غير الشرعي على السلاح الناري واقسامها المركبة والمعدات القتالية والمواد المفجرة والاجهزة المستخدمة لصنع عبوات ناسفة من قبل عصابة منظمة واعطاؤها الغيرَ والحفاظ عليها وحيازتها ونقلها) والـ 2ر279 (القيام بهجمات ضمن عصابات مسلحة او مجموعات مسلحة غير المنصول عليها بالبشريع على المؤسسات والادارات والمنظمات او افراد منفردين) والـ 2ر318 (العبور غير القانوني من حدود جمهورية أذربيجان من قبل مجموعة من الاشخاص او عصابة منظمة بالتدبير المسبق).