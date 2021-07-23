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    الرئيس إلهام علييف يتعرف على آثار الجريمة التي سببتها الهجمات الصاروخية الأرمينية على كنجه (فيديو)

    ٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٤:٠٦]

    كنجه، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    قام رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 22 يوليو بزيارة مدينة كنجه ضمن زيارته الى المنطقة الغربية للبلاد.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف تفقد المشاهد الإجرامية الناجمة عن الهجمات الصاروخية غير المسؤولة من قبل أرمينيا ضد المدنيين الأبرياء والبنية التحتية للطاقة.

    يذكر انه قُتل 26 مدنيا بينهم نساء وأطفال وجُرح 142 آخر نتيجة قصف صاروخي على مركز مدينة كنجه، ثاني أكبر مدينة في أذربيجان، والواقعة خارج خط المواجهة. تضررت البنية التحتية المدنية والمعالم التاريخية والثقافية وكذلك المركبات بشكل كبير في المدينة.

    بعد التعرف على آثار الفاشية الأرمنية وضع الرئيس إلهام علييف باقات من الزهور حول المباني السكنية المدمرة بالكامل تكريما لذكرى القتلى المدنيين.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتعرف على آثار الجريمة التي سببتها الهجمات الصاروخية الأرمينية على كنجه (فيديو)
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