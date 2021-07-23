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    سياسة


    الرئيس علييف يعفي سفير البلد في هنغاريا

    ٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 23 يوليو، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في هنغاريا.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير ولايت مختار قولييف عن منصب سفير أذربيجان لدى الجمهورية المجرية.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعفي سفير البلد في هنغاريا
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