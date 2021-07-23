الرئيس علييف يعفي سفير البلد في المملكة المتحدة وإيرلندا وإيسلندا والدانمارك
AzerTAg.az
٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٥٢]
باكو، 23 يوليو، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في كل من في المملكة المتحدة وإيرلندا وإيسلندا والدنمارك.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير طاهر توفيق تقي زاده عن منصب سفير أذربيجان لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا ومملكة إيسلندا ومملكة الدانمارك.
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