ميكائيل جباروف: أذربيجان وروسيا ستنفذان مشاريع تعاون جديدة

باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تقوم شركات الأعمال التابعة للاتحاد الروسي بزيارة أذربيجان. تعمل هذه الشركات في الصناعة والنقل والهندسة المعمارية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات. أعتقد أن هذه الزيارة تعكس ديناميات التجارة المتنامية بين أذربيجان وروسيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف في مقابلة مع الصحفيين.

قال الوزير إن التعاون المشترك في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية وتنفيذ اعمال الترميم وإعادة البناء في الأراضي المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني هو موضوع المناقشة.

وذكر أنه سيتم تنفيذ مشاريع تعاون جديدة بين البلدين نتيجة الزيارة.