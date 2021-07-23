الرئيس علييف يعفي سفير البلد في ماليزيا وميانمار وتايلاند وبروني دار السلام
AzerTAg.az
٢٣.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٠٨]
باكو، 23 يوليو، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في ماليزيا وميانمار وتايلاند وبروني دار السلام.
أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير قالي علي الله وردييف عن منصب سفير أذربيجان لدى كل من جمهورية ماليزيا وجمهورية اتحاد ميانمار ومملكة تايلاند وبروني دار السلام.
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