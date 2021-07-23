الرئيس علييف يعفي سفير البلد في النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا

باكو، 23 يوليو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 يوليو قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء عن السفير الأذربيجاني في النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير غالب مالك اسرافيلوف عن منصب سفير أذربيجان لدى كل من جمهورية النمسا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية سلوفاكيا.