ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية خلال 5 أشهر

باكو، 23 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 25.8 في المائة بالقيمة الحقيقية و11.9 في المائة خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبلغت 907.6 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى روسيا (30.8 في المائة) وتركيا (28.1 في المائة) وجورجيا (7.6 في المائة) وسويسرا (10 في المائة) والصين (1.9 في المائة) وأوكرانيا (1.6 في المائة) وكازاخستان (1.2 في المائة) وتركمنستان (1.6 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (3.2 في المائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.