باكو، 23 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في هنغاريا. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير طاهر توفيق تقي زاده لمنصب سفير أذربيجان لدى الجمهورية المجرية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في هنغاريا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده