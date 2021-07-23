باكو، 23 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في النمسا. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير روشن نصرت صادق بيكلي لمنصب سفير أذربيجان لدى جمهورية النمسا.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في النمسا

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