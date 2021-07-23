باكو، 23 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في ماليزيا. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير عرفان شاكر داودوف لمنصب سفير أذربيجان لدى ماليزيا.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في ماليزيا

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