باكو، 23 يوليو، أذرتاج أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 23 يوليو قرارا جمهوريا بشأن تعيين مندوب دائم جديد في مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تعيين السفير روشن نصرت صادق بيكلي لمنصب مندوب دائم لجمهورية أذربيجان لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يعين مندوبا دائما جديدا لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

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